Посол России заявил, что поддержка Украины обошлась гражданам ФРГ в €24 млрд

Сергей Нечаев отметил, что общая стоимость направленных Киеву с начала специальной военной операции вооружений по данным на сентябрь составила €4,2 млрд

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Оказываемая Украине помощь со стороны ФРГ обошлась германским налогоплательщикам уже в €24 млрд, такая позиция давно не встречает единодушной поддержки. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью "Известиям".

"Минобороны ФРГ ведет список передаваемой киевскому режиму продукции военного назначения, - сказал дипломат. - Общая стоимость направленных на Украину с начала специальной военной операции вооружений по состоянию на сентябрь 2023 года составила €4,2 млрд".

"В целом поддержка Киева обошлась германским налогоплательщикам уже в €24 млрд, - обратил внимание Нечаев. - Руководство ФРГ обещает и дальше платить по счетам Киева "столько, сколько потребуется". Хотя такая позиция давно не встречает единодушной поддержки".