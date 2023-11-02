1 ноября, 22:01
Военная операция на Украине

В МИД РФ назвали невозможным обозначить точную дату окончания СВО на Украине

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук отметил, что при этом "сами вопросы о сроках ее завершения показательны"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Дипломаты, военные и политики сейчас не смогут назвать точную дату окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

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"В настоящее время точную дату окончания специальной военной операции никто назвать не сможет. Ни дипломаты, ни военные, ни политики", - отметил директор департамента МИД.

Полищук отметил, что при этом "сами вопросы о сроках ее завершения показательны". "Они демонстрируют нарастающую усталость от украинского кризиса, которая все больше ощущается во всем мире, и особенно на Западе, - пояснил дипломат. - Как мы много раз говорили, СВО завершится тогда, когда будут достигнуты ее цели и выполнены поставленные задачи. Главное - должны быть устранены угрозы безопасности России, исходящие с территории Украины".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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