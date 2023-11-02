1 ноября, 22:03,
обновлено 1 ноября, 22:37
Палестино-израильский конфликт

Небензя заявил о призыве России прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Постоянный представитель России при ООН отметил, что у Израиля нет права на самооборону в нынешнем конфликте, так как он является оккупирующим государством

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Кровопролитие в палестино-израильском конфликте необходимо срочно остановить, чтобы сложившийся кризис не распространился на весь Ближний Восток. С таким призывом выступил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи всемирной организации по Палестине.

Читайте также
Начало эвакуации и расширение наземных операций в секторе Газа. Конфликт в Палестине

"Прежде всего необходимо остановить кровопролитие и не дать кризису охватить весь регион. Иначе конфликт никогда не остановить", - сказал он.

По его словам, у Израиля нет права на самооборону в нынешнем конфликте, так как он является оккупирующим государством.

"Не могу также не остановиться на лицемерии США и их союзников, которые в других, совершенно иных ситуациях обращают призывы к соблюдению гуманитарного права, создают комиссии по расследованию, налагают санкции в отношении тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие, - отметил он. - А сегодня, видя ужасающие разрушения в Газе, многократно превышающие все то, что они гневно критикуют в других региональных контекстах, удары по гражданским объектам, включая больницы, гибель тысяч детей и ужасающие страдания мирного населения в условиях тотальной блокады, они словно воды в рот набрали. Все, на что их хватает, - это твердить о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону, хотя, как у оккупирующей державы, у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году". 

Теги:
УкраинаПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильНебензя, Василий Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация