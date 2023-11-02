Небензя заявил о призыве России прекратить кровопролитие на Ближнем Востоке

Постоянный представитель России при ООН отметил, что у Израиля нет права на самооборону в нынешнем конфликте, так как он является оккупирующим государством

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Кровопролитие в палестино-израильском конфликте необходимо срочно остановить, чтобы сложившийся кризис не распространился на весь Ближний Восток. С таким призывом выступил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи всемирной организации по Палестине.

"Прежде всего необходимо остановить кровопролитие и не дать кризису охватить весь регион. Иначе конфликт никогда не остановить", - сказал он.

По его словам, у Израиля нет права на самооборону в нынешнем конфликте, так как он является оккупирующим государством.

"Не могу также не остановиться на лицемерии США и их союзников, которые в других, совершенно иных ситуациях обращают призывы к соблюдению гуманитарного права, создают комиссии по расследованию, налагают санкции в отношении тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие, - отметил он. - А сегодня, видя ужасающие разрушения в Газе, многократно превышающие все то, что они гневно критикуют в других региональных контекстах, удары по гражданским объектам, включая больницы, гибель тысяч детей и ужасающие страдания мирного населения в условиях тотальной блокады, они словно воды в рот набрали. Все, на что их хватает, - это твердить о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону, хотя, как у оккупирующей державы, у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году".