Посол РФ в Израиле заявил, что никакого антисемитизма в России нет

Анатолий Викторов заявил об этом в эфире телеканала "Звезда"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Никакого антисемитизма в России нет, тем более пользующегося общественной или государственной поддержкой. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Звезда".

"Никакого антисемитизма, тем более пользующегося общественной или государственной поддержкой, у нас нет", - подчеркнул Викторов.

"А те или иные горячие головы, - им надо объяснять, в чем разница между политикой государства и национальной или религиозной принадлежностью тех или иных людей", - сказал посол.