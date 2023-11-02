Посол России в ФРГ сообщил о потерях Германии от антироссийских санкций

По словам Сергея Нечаева, эксперты оценивают недополученную республикой выгоду в сотни миллиардов евро

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Негативные последствия от антироссийских санкций наблюдаются практически во всех отраслях экономики ФРГ. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью "Известиям".

"Антироссийские санкции обходятся Германии очень дорого. Прямые потери, недополученная выгода оцениваются экспертами в сотни миллиардов евро, негативные последствия наблюдаются практически во всех отраслях экономики, прежде всего в промышленном секторе, - отметил Нечаев. - Без энергоресурсов из России, которые на протяжении десятилетий бесперебойно поставлялись по приемлемым ценам, местная индустрия переживает серьезные проблемы".

Дипломат обратил внимание, что, по прогнозам МВФ, Германия будет единственной из индустриальных стран, кто столкнется с рецессией по итогам 2023 года.

"Падение ВВП составит около 0,4%. Российско-германский товарооборот неуклонно снижается. В 2022 году его объем упал на 16,5%, составив €49,8 млрд, - сказал посол РФ. - В текущем году ожидается еще более существенное сокращение - за первые восемь месяцев 2023 года он составил лишь €9,3 млрд. Перспектив для изменения ситуации в лучшую сторону пока не просматривается".