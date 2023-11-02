Посол РФ заявил, что Россия не чинит препятствий для посещения ее гражданами ФРГ

Сергей Нечаев отметил, что народам нельзя запретить общаться

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия не препятствует въезду граждан ФРГ на ее территорию. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью "Известиям".

"Мы не чиним германским гражданам препятствий при посещении России. Все формальности значительно упростились за счет введения электронных виз, - сказал дипломат. - Уверены, что здравый смысл возобладает. Невозможно подогнать непреходящие ценности, включая многовековое взаимопроникновение культур, под текущую политическую конъюнктуру".

Дипломат напомнил, что в следующем году в России пройдут крупные международные события, в том числе и Всемирный фестиваль молодежи. По словам Нечаева, германские претенденты на участие в слете уже присылают свои заявки.

"Народам нельзя запретить общаться", - подчеркнул посол.