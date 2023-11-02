Небензя: отношения Израиля и арабских стран не должны налаживаться за счет Палестины

Постпред России при ООН указал на парадоксальность ситуации, когда с одной стороны международное сообщество признает неправомерность израильских действий на оккупированной палестинской территории, а с другой - Запад предпочитает не вспоминать, что эскалация стала в том числе "следствием поселенческой политики Западного Иерусалима"

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Нормализация связей Израиля с арабскими государствами не должна происходить за счет Палестины. Такое мнение выразил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Новая вспышка насилия доказывает то, о чем мы тоже давно говорили: сама по себе нормализация связей Израиля с арабскими государствами при всем позитивном характере этого явления не может и не должна происходить за счет палестинцев и не способна привести к всеобъемлющей стабилизации ситуации без разрешения ключевой проблемы Ближнего Востока - палестино-израильского урегулирования. Такой подход, как мы могли убедиться в ходе принятия в этом зале 27 октября иорданской резолюции, разделяется руководством всех арабских и мусульманских и многих других государств", - сказал он на заседании 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по защите палестинского народа, возобновление которой ранее запросили некоторые страны, в том числе Россия.

Дипломат указал на парадоксальность ситуации, когда с одной стороны все международное сообщество признает неправомерность израильских действий на оккупированной палестинской территории, а с другой - Запад предпочитает не вспоминать, что нынешняя эскалация стала в том числе "следствием поселенческой политики Западного Иерусалима, а также систематических ограничений с его стороны прав палестинского населения свободно посещать свои святыни". "Отрадно, что об этом не побоялся сказать [генеральный секретарь ООН] Антониу Гутерриш в ходе открытых дебатов Совета Безопасности по Ближнему Востоку 24 октября, отметив, что нынешний всплеск насилия "появился не в вакууме", за что незамедлительно подвергся яростной и незаслуженной критике со стороны Израиля, предпочитающего начать историю с чистого листа, то есть с 7 октября 2023 года", - добавил Небензя.

Ранее ГА ООН приняла разработанную группой арабских государств и представленную Иорданией резолюцию по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Предложенная Канадой поправка с осуждением ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.

Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.