Небензя заявил, что США хотят подвести СБ ООН к легитимизации наземной операции Израиля

Постпред России при Организации Объединенных Наций подчеркнул, что полномасштабная операция в Газе может стать "вероятным спусковым крючком к разрастанию общерегионального конфликта"

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. США пытаются подвести Совет Безопасности ООН к легитимизации наземной операции Израиля в секторе Газа, которая может привести к общерегиональному конфликту. Такое мнение выразил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Цель наших американских коллег состоит не только в том, чтобы отвлечь внимание от провала собственной политики и переложить ответственность с больной головы на здоровую, <...> их задача - еще и попытаться подтянуть Совет Безопасности к легитимизации наземной операции Израиля в Газе. Ведь, как мы прекрасно помним по ситуации с бесполетной зоной в Ливии в 2011 году, для наших западных коллег не составило труда интерпретировать резолюцию Совета Безопасности 1973 года в свою пользу и развязать агрессию против Ливии. Давать подобный карт-бланш совет не имеет права", - сказал он на заседании 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите палестинского народа, возобновление которой ранее запросили некоторые страны, в том числе Россия.

Небензя подчеркнул, что полномасштабная наземная операция в секторе Газа может стать не просто огромной трагедией для жителей анклава, но и "вероятным спусковым крючком к разрастанию общерегионального конфликта". "Казалось бы, все понимают опасность такого сценария. Не хочет об этом слышать лишь Вашингтон, который лицемерно пытается продвинуть свою собственную региональную повестку, в том числе через политизированный проект резолюции Совета Безопасности, которую мы с Китаем не пропустили", - отметил дипломат.

Усугубление ситуации

Он также обратил внимание на то, что за последние несколько лет положение дел в регионе лишь усугубилось из-за попыток Вашингтона "в одиночку, в отрыве от коллективной работы и согласованных усилий навязать арабским соседям Израиля экономический мир без урегулирования палестинской проблемы".

"Дело дошло до того, что стали выдвигаться односторонние инициативы, которые не просто игнорируют, но и подрывают одобренную в ООН и закрепленную резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи международно-правовую базу палестино-израильского урегулирования. США пытались, в частности, закрыть глаза на продолжающееся строительство израильских поселений на оккупированных территориях, признали израильский суверенитет над оккупированными Голанскими высотами. А теперь внезапно мы слышим от американцев призывы прекратить насилие со стороны поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу [реки Иордан]. В результате безысходности палестинцев мы имеем сегодня беспрецедентный по масштабам конфликт, который несет в себе риски расползания на весь регион Ближнего Востока", - указал постоянный представитель России.

"Нам всем еще предстоит вернуться к первопричинам конфликта и возвращать палестино-израильское урегулирование на согласованные рельсы. Однако сегодня необходимо немедленно прекратить огонь и остановить кровопролитие. Казалось бы, это должно быть очевидным для всех. Жаль, что наши западные коллеги по Совету Безопасности продолжают торпедировать любые усилия по деэскалации на земле и блокировать принятие советом неотложных действий, направленных на скорейшую нормализацию обстановки и в первую очередь прекращение огня. Этого требует не только здравый смысл, этого требуют и гуманитарные организации, работающие в Газе", - заключил Небензя.