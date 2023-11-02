В МИД заявили, что начало СВО было вынужденной мерой

Директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук отметил, что ситуация в мире свидетельствует о том, что любая страна на месте России реагировала бы на угрозы Украины еще жестче

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ситуация в мире свидетельствует о том, что любая страна на месте России реагировала бы на угрозы Украины еще жестче. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Угрозы были искусственно созданы США и их сателлитами, которые приблизили военную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам и превратили дружественную нам Украину, всегда имевшую нейтральный внеблоковый статус, в нацистскую "анти-Россию", ненавидящую и уничтожающую все русское. Начало СВО было вынужденной мерой. Любая другая держава на нашем месте действовала бы так же и даже жестче. Такие примеры сегодня у всех на виду", - отметил дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что правящие элиты США и их сателлиты стоят за конфликтами как на Украине, так и на Ближнем Востоке. Он указал на то, что американцы повсюду насаждают военные базы, по случаю и без всякого случая используют военную силу, направляют оружие в зоны конфликтов и финансовые средства, разжигают ненависть на Украине и Ближнем Востоке.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:15 мск.