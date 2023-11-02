В МИД России заявили, что Украина обстрелами ЗАЭС "опасно играет с ядерным огнем"

Директор второго департамента стран СНГ ведомства Алексей Полищук отметил, что Москва призывает западные страны не закрывать глаза на действия Киева

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Украина не соблюдает принципы МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, а также рекомендации по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат отметил, что об украинских попытках захвата Запорожской АЭС хорошо известно. "Одна из них имела место непосредственно перед визитом гендиректора МАГАТЭ [Рафаэля] Гросси на станцию 1 сентября 2022 года", - добавил он.

"Сегодня Украина не соблюдает сформулированные Гросси семь принципов по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, а также пять рекомендаций по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, - отметил дипломат. - Мы осуждаем такие действия Киева и призываем западные страны не закрывать глаза на его опасные игры с огнем, с ядерным огнем".

По словам Полищука, из-за того, что страны Запада продолжают вооружать Украину, а их представители "лобызаются с киевскими официальными лицами" и при этом избегают осуждать террористические действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), у президента Украины Владимира Зеленского сложилось впечатление, "будто любые его действия останутся безнаказанными, а, возможно, и будут одобрены".

"Тем не менее все попытки захвата Запорожской АЭС были эффективно отражены Вооруженными силами России. Гендиректор МАГАТЭ был об этом нами проинформирован", - добавил директор департамента.

О ситуации вокруг ЗАЭС

ЗАЭС, расположенная в городе Энергодаре, состоит из шести энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект взяли под контроль российские силы. С тех пор подразделения украинской армии обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы ПВО, однако несколько раз фиксировались попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов. Чтобы защитить ЗАЭС от обстрелов, на ее территории возведены инженерные конструкции, которые должны стать так называемой подушкой безопасности.

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