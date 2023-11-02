Мезенцев заявил, что выполнение союзных программ Белоруссии и России составляет 83%

Страны реализовали более 800 мероприятий

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия реализовали более 800 мероприятий в рамках 28 союзных программ, их выполнение составляет 83%. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"В настоящее время программы выполнены на 83 процента. Из 993 мероприятий реализованы 825", - отметил Мезенцев в интервью белорусской газете "Рэспубліка".

Он напомнил, что реализация 28 союзных программ, утвержденных декретом Высшего Госсовета 4 ноября 2021 года, направлена на гармонизацию и унификацию законодательств, снижение торговых барьеров, формирование общих рынков и выравнивание условий хозяйствования экономических операторов двух стран. "Цель - облегчение доступа российских и белорусских товаропроизводителей к рынкам товаров и услуг в Союзном государстве", - сказал Мезенцев. Он пояснил, что практическую пользу от реализации союзных программ в первую очередь получат предприятия. "И одно из лучших тому подтверждений - увеличение взаимного товарооборота, который в условиях санкционного давления еще больше вырос", - заявил госсекретарь Союзного государства.