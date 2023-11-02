Пушилин поддержал призывы не публиковать кадры с мест обстрелов ВСУ

Это важно из соображений безопасности для оперативных служб, занимающихся ликвидацией последствий ударов

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин поддержал призывы не публиковать фото и видео с мест обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из соображений безопасности для оперативных служб, занимающихся ликвидацией последствий ударов.

Ранее в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, призвали блогеров, журналистов и активных жителей ДНР соблюдать информационную паузу в вопросах публикаций последствий обстрелов со стороны ВСУ. В представительстве уточнили, что украинская сторона использует публикации с целью разведки и корректировки, после чего наносит повторные удары по местам, где уже работают люди.

"Поддерживаю призыв сотрудников Совместного центра по контролю и координации в Донбассе, которые обратились к журналистам, блогерам и свидетелям последствий обстрелов противника соблюдать информационную паузу, пока спасатели, медики и другие службы делают свою работу. Не нужно оперативно выкладывать видео и текстовые сообщения, из которых понятно, куда попали вражеские снаряды", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что информационная пауза для сообщений с мест разрушений после обстрелов жизненно необходима. "Прошу всех помнить, что, не выкладывая видео и фото, а также сведения, раскрывающие адреса попаданий вражеских снарядов, вы сохраняете жизни тех, кто спешит на помощь", - добавил глава региона.

Вечером 31 октября и ночью 1 ноября украинские войска нанесли массированные удары по Буденновскому району Донецка. По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций ВСУ было выпущено минимум 12 ракет из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью. Огонь велся в несколько этапов. В результате обстрела два человека погибли, в том числе сотрудник МЧС, еще двое спасателей и журналисты "Известий" и телеканала "Звезда" получили ранения.