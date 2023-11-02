Посол РФ заявил, что МИД прилагает все усилия для скорейшего вывода россиян из Газы

Анатолий Викторов также отметил сложность поддержания постоянной коммуникации с находящимися в секторе Газа российскими гражданами ввиду частых проблем со связью на территории анклава

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ и другие профильные ведомства прилагают все усилия для обеспечения скорейшего и безопасного выхода российских граждан из сектора Газа. Об этом заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире Первого канала.

"МИД России, российские профильные ведомства, наши загранучреждения в Каире, Тель-Авиве, Рамалле занимаются контактами с соответствующими властями. Мы все усилия прилагаем, для того чтобы обеспечить скорейший безопасный выход российских граждан из сектора Газа, и уверены, что наши усилия увенчаются успехом", - сказал дипломат.

По словам Викторова, вся необходимая информация о гражданах, которые обратились в российское посольство за содействием, переданы в соответствующие органы стран, имеющих отношение к урегулированию палестино-израильского конфликта.

Посол также отметил сложность поддержания постоянной коммуникации с находящимися в секторе Газа российскими гражданами ввиду частых проблем со связью на территории анклава. "Тем не менее, мы со всеми из них на связи и ориентируем, информируем, как только будем готовы к проведению эвакуационных мероприятий", - заверил Викторов.