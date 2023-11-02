Захарова: Кишинев отказом аккредитовать наблюдателей РФ на выборах нарушил обязательства

Россия ожидает реакции ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Решение властей Молдавии отказать российским наблюдателям в аккредитации на местных выборах 5 ноября нарушает международные обязательства Кишинева, Россия ожидает реакции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"30 октября из БДИПЧ ОБСЕ было уведомление о том, что молдавские власти отказали в аккредитации шести российским краткосрочным наблюдателям в составе мониторинговой миссии этой организации на местных выборах, которые должны состояться 5 ноября, - сказала она. - Расцениваем решение молдавских властей как нарушение международных обязательств и очередное проявление антироссийского курса и рассчитываем опять же, что все это не останется без реакции ОБСЕ, должны быть даны соответствующие оценки".

Как указала Захарова, Россия всегда подчеркивает, что приглашение наблюдателей - это внутреннее дело государства, но в то же время Молдавия связана рядом международных обязательств, которые касаются наблюдения за выборами.

Дипломат напомнила, что согласно конвенции 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод государства - участника СНГ Молдавия взяла на себя обязательство "стремиться содействовать доступу международных наблюдателей к избирательным процессам, проводимым на более низком, чем общенациональный, уровне, вплоть до муниципального, местного".

"Аналогичное обязательство содержится в Копенгагенском документе ОБСЕ 1990 года, которое неоднократно подтверждалось в соответствующих решениях организации. Если [президент Молдавии Майя] Санду решила выйти из этих обязательств, надо об этом сказать", - указала официальный представитель МИД РФ.