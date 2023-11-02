2 ноября, 09:02,
обновлено 2 ноября, 09:21
Палестино-израильский конфликт

Захарова заявила о катастрофическом росте жертв в зоне ближневосточного конфликта

© ТАСС/ Ruptly

По словам официального представителя МИД России, "обстановка там продолжает развиваться по крайне негативному сценарию"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число жертв в зоне палестино-израильского конфликта растет катастрофическими темпами, обстановка развивается по крайне негативному сценарию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Обстановка там [в зоне палестино-израильского конфликта] продолжает развиваться по крайне негативному сценарию. Подразделения Вооруженных сил Израиля начали наземную операцию в секторе Газа, продвинувшись на несколько километров вглубь территории, - сказала дипломат. - Катастрофическими темпами растет число человеческих жертв". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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