Захарова заявила о катастрофическом росте жертв в зоне ближневосточного конфликта

По словам официального представителя МИД России, "обстановка там продолжает развиваться по крайне негативному сценарию"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число жертв в зоне палестино-израильского конфликта растет катастрофическими темпами, обстановка развивается по крайне негативному сценарию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Обстановка там [в зоне палестино-израильского конфликта] продолжает развиваться по крайне негативному сценарию. Подразделения Вооруженных сил Израиля начали наземную операцию в секторе Газа, продвинувшись на несколько километров вглубь территории, - сказала дипломат. - Катастрофическими темпами растет число человеческих жертв".