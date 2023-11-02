Представительство РФ: безопасность дипломатов в Рамалле обеспечена на должном уровне

Телеканал Al Hadath ранее сообщил, что израильские военные проводят рейд в Рамалле на Западном берегу реки Иордан, где расположено российское представительство

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Безопасность российских дипломатов в Рамалле обеспечена на должном уровне на фоне сообщений о рейде израильских военных. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что израильские военные проводят рейд в Рамалле на Западном берегу реки Иордан, где расположено российское представительство.

"Подобные рейды проводятся практически ежедневно. Наша безопасность обеспечена на должном уровне", - отметила Зарипова.

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По информации Al Hadath, в районе операции раздались звуки выстрелов. Как утверждает телеканал, ночью солдаты ВС Израиля провели серию рейдов в ряде палестинских городов, в том числе в Рамалле. Между израильскими военными и палестинцами произошли вооруженные столкновения.