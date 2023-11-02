2 ноября, 09:06,
обновлено 2 ноября, 09:28
Военная операция на Украине

Песков прокомментировал слова Залужного о тупике в конфликте на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Россия последовательно продолжает проведение СВО, все цели должны быть выполнены, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. В Кремле не согласились со словами главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что конфликт вокруг страны зашел в тупик. Киевский военачальник ранее упоминал об этом в контексте того, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте.

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"Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Украина давно должна понять, что абсурдно даже говорить о возможности ее победы на поле боя, отметил Песков.

"Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя - это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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