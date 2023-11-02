Песков назвал запрет на русский балет на Украине продолжением психоза Киева

По словам пресс-секретаря президента РФ, игнорирование культуры, которая неразрывно связана с Украиной, - это абсурд и глупость

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Попытки Украины "отменить" русскую культуру, в частности балет, являются продолжением психоза киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это продолжение абсолютного такого психоза. Собственно, режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о запрете на исполнение русского балета на Украине.

"Игнорирование культуры, тем более культуры, которая неразрывно связана с Украиной, - это абсурд, это глупость", - добавил он.