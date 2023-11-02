2 ноября, 09:07,
обновлено 2 ноября, 09:13

Песков назвал запрет на русский балет на Украине продолжением психоза Киева

По словам пресс-секретаря президента РФ, игнорирование культуры, которая неразрывно связана с Украиной, - это абсурд и глупость

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Попытки Украины "отменить" русскую культуру, в частности балет, являются продолжением психоза киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Читайте также
Наказание за беспорядки в Дагестане и неудачный пуск ракеты в США. Темы брифинга Пескова

"Это продолжение абсолютного такого психоза. Собственно, режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о запрете на исполнение русского балета на Украине.

"Игнорирование культуры, тем более культуры, которая неразрывно связана с Украиной, - это абсурд, это глупость", - добавил он. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация