Песков сообщил, что США уведомляли Россию о пуске ракеты Minuteman III

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, подобные пуски "являются предметом уведомления по соответствующим каналам"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Москва получала от Вашингтона уведомление об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные пуски, естественно, являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены. Так же поступает и российская сторона", - подтвердил он.

Комментировать факт того, что пробный пуск получился неудачным, Песков не стал. "Это не должно быть предметом наших комментариев", - заметил он.

Американские военные уничтожили Minuteman III над Тихим океаном из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска с базы Ванденберг Космических сил в штате Калифорния. Анонсируя пуск, в Пентагоне отмечали, что он призван продемонстрировать "надежность системы стратегического сдерживания", а также послужить "сигналом союзникам о гарантиях" со стороны США.