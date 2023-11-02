2 ноября, 09:07,
обновлено 2 ноября, 09:28

Песков сообщил, что США уведомляли Россию о пуске ракеты Minuteman III

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, подобные пуски "являются предметом уведомления по соответствующим каналам"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Москва получала от Вашингтона уведомление об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Подобные пуски, естественно, являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены. Так же поступает и российская сторона", - подтвердил он.

Комментировать факт того, что пробный пуск получился неудачным, Песков не стал. "Это не должно быть предметом наших комментариев", - заметил он.

Американские военные уничтожили Minuteman III над Тихим океаном из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска с базы Ванденберг Космических сил в штате Калифорния. Анонсируя пуск, в Пентагоне отмечали, что он призван продемонстрировать "надежность системы стратегического сдерживания", а также послужить "сигналом союзникам о гарантиях" со стороны США. 

Теги:
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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