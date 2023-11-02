Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ

Документ создает правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, но не предполагает выхода страны из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Договор был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован ею 27 мая 2000 года. Документ должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако до настоящего времени договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 государств из 44, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.

Как отмечается в сопроводительных материалах, принятый закон был разработан с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. При этом уточняется, что документ создает правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, но не предполагает выхода страны из ДВЗЯИ.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что отзыв ратификации договора выравнивает положение в сфере проведения ядерных испытаний для Москвы и Вашингтона, так и не ратифицировавшего этот документ. Он также подчеркивал, что отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает, что Россия планирует провести ядерные испытания.