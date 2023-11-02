Захарова назвала Санду "угрозой молдавского народа"

Представитель МИД заявила, что попытки исключить РФ из формата приднестровского урегулирования подрывают стабильность в регионе

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Попытки руководства Молдавии сломать устоявшийся переговорный формат приднестровского урегулирования, исключив из него Россию, создают угрозу стабильности в регионе. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства обратила в этой связи внимание на слова президента Молдавии Майи Санду, по мнению которой "для решения приднестровской проблемы необходимо избавиться от самопровозглашенных властей в Тирасполе и сломать устоявшийся переговорный формат "5+2", исключив из него Россию и усилив роль Европейского союза".

"Подобные заявления являются крайне опасными для сохранения стабильности в регионе, - сказала дипломат. - Она (Санду - прим. ТАСС) понимает это и делает именно то, что от нее хотят: [создает] очередной хаос на постсоветском пространстве. Сама же евроинтеграция республики, по мнению Санду, возможна без Приднестровья, то есть по частям, вне рамок территориальной целостности страны. Вот до чего договорилась".

Антироссийская направленность курса молдавского руководства "значительно усилилась после получения Кишиневом статуса кандидата в члены Евросоюза, потому что Брюсселю не нужны в составе ЕС государства, граждане которых хорошо относятся к России", заявила Захарова.

"Это еще одно домашнее задание, которое было дано Санду, как ей лучше выслужиться перед Западом: еще больше усилить русофобию, которой в стране нет и никогда не было, - выразила она свое мнение. - Это все исключительно искусственно создаваемая питательная среда националистического характера, идущая от нынешнего руководства Молдавии, и никто в стране, если говорить о подавляющем большинстве граждан, никогда не испытывал и не исповедовал подобных подходов".

"Майя Санду - это позор для страны и угроза для молдавского народа", - продолжила свою мысль спикер МИД РФ.