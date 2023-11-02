2 ноября, 10:07

В МИД РФ назвали напряженной обстановку в Арктическом регионе

Посол по особым поручениям Николай Корчунов ранее отметил, что слова главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра о готовности к конфликту с Россией в Арктике являются попыткой обосновать присутствие Североатлантического альянса в регионе

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ситуация в Арктическом регионе в настоящее время характеризуется как напряженная и непростая. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в Арктическом совете от России Николай Корчунов на полях международного форума "Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов".

"Как напряженную и непростую", - сказал он, характеризуя обстановку в Арктическом регионе в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Корчунов прокомментировал заявление главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра о готовности к конфликту с Россией в Арктике, отметив, что данные слова являются попыткой обосновать присутствие Североатлантического альянса в регионе. 

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