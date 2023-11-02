Захарова прокомментировала участие Армении в конференции по Украине на Мальте

Как заявила официальный представитель МИД РФ, Москва рассматривает это как демонстративный антироссийский жест

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Москва рассматривает участие Еревана в конференции по Украине на Мальте в так называемом копенгагенском формате как демонстративный антироссийский жест Армении. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если вы говорите о встрече на Мальте в так называемом копенгагенском формате, [то] мы [это] рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Киев активно пытается продвигать план урегулирования, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским и не учитывающий позицию Москвы. Соответствующие международные консультации, на которые Россию не приглашали, состоялись 24 июня в Копенгагене (Дания) и 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Последняя встреча на уровне советников по национальной безопасности, посвященная путям преодоления конфликта на Украине, прошла 28-29 октября на Мальте.

Как отметила Захарова, в Ереване "должны отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России". "И вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно упорно разрушает наши союзнические отношения, которые не так давно само же называло важнейшим фактором стабильности и процветания Армении", - заключила официальный представитель МИД РФ.