Захарова назвала провокацией сравнение США беспорядков в Махачкале с еврейскими погромами

Она нацелена на разжигание националистических чувств, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сравнение Белым домом беспорядков в Махачкале с еврейскими погромами в Российской Империи провокацией для разжигания национализма.

"Подобные заявления, которые были сделаны в Белом доме - очередная провокация, которая нацелена на разжигание националистических чувств. Мы рассматриваем это как очередную попытку дестабилизации ситуации у нас в стране", - сказала она на брифинге, комментируя соответствующее заявление американской стороны.

"Это ложь, это ложные исторические несуществующие параллели, которые не имеют права озвучиваться официальными органами власти правовых государств. Насколько Америка - правовое государство, многие задают себе этот вопрос. Так или иначе, если это государство провозглашает правовую основу своего устройства, оно не имеет права на подобные аллюзии", - отметила официальный представитель российского дипведомства.

При этом дипломат указала, что к беспорядкам в Дагестане причастны киевские спецслужбы, которые финансируются Западом. "Поэтому не знаю как - прямо, косвенно, криво, косо, но так или иначе Запад к этому причастен", - добавила она.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников событий.