2 ноября, 10:32

Постпред РФ заявил, что дератификация ДВЗЯИ ставит Россию в равное положение с США

Постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Соединенные Штаты также не ратифицировали договор

ВЕНА, 2 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дератификация Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) ставит Россию в равные условия с США, которые не ратифицировали договор.

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"Сегодня президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, отменяющий ратификацию Россией ДВЗЯИ. Этот закон ставит Россию в равное положение с США, которые подписали, но не ратифицировали договор", - написал Ульянов на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
© Информационное агентство ТАСС
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