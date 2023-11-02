Оверчук обсудил приоритеты Союзного государства с первым вице-премьером Белоруссии

Стороны уделили особое внимание вопросам реализации союзных программ и развития совместных инвестиционных импортозамещающих проектов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков обсудили вопросы интеграции и приоритеты Союзного государства на ближайшие три года. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

"Стороны рассмотрели ход совместной работы, направленной на укрепление торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии, уделив особое внимание вопросам реализации союзных программ и развития совместных инвестиционных импортозамещающих проектов, и обсудили приоритетные направления развития Союзного государства на 2024-2026 годы", - сообщили в пресс-службе российского кабмина.