2 ноября, 11:31,
обновлено 2 ноября, 11:33
Военная операция на Украине

Путин подписал закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ

Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

Необходимость принятия закона продиктована тем, что за время проведения СВО были установлены факты участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании украинских войск

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий во внесудебном порядке блокировать сайты с призывами к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Новые нормы закрепляют внесудебный порядок блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о сборе средств для противников РФ в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористических операций, а также о возможных способах такого финансирования.

Как указывается в сопроводительных материалах, необходимость принятия закона была продиктована тем, что за время проведения специальной военной операции были установлены многочисленные факты участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании ВСУ. Размещение таких сведений на площадках интернет-ресурсов, как отмечается, представляет угрозу безопасности РФ и требует безотлагательного принятия мер по блокировке соответствующих сайтов.

Другие новеллы

Документом также устанавливается, что с целью борьбы с мошенничеством в стране будет ограничиваться доступ к информации о сборе пожертвований религиозными организациями, нарушающими российское законодательство. Собирать пожертвования для религиозных обрядов и церемоний смогут только централизованные религиозные организации и уполномоченные ими физические и юридические лица.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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