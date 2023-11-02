В России наличие печати у НКО станет правом, а не обязанностью

Нововведение разрешает НКО самим выбирать предпочтительный способ идентификации документов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому наличие у некоммерческих организаций (НКО) печати с полным наименованием на русском языке становится не обязанностью, а правом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нововведение разрешает НКО самим выбирать предпочтительный способ идентификации документов. Им будет позволено как иметь, так и не иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием. При этом сведения о наличии печати должны содержаться в уставе некоммерческой организации.

Как отмечала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Любовь Глебова, хозяйствующие общества давно могут выбрать, использовать им печать или другой способ идентификации документов, теперь НКО получают такое же право.

Одновременно закон устанавливает для государственных и муниципальных учреждений обязанность иметь печать с полным наименованием на русском языке.