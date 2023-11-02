МИД РФ: западные разработчики допускают наличие "вредных закладок" в своих устройствах

По данным ведомства, они используются для "слежки, хищения данных и проведения компьютерных атак, зачастую без ведома обладателей этих устройств"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Крупные зарубежные разработчики информационно-коммуникационных технологий допускают наличие вредоносного программного обеспечения в разрабатываемых ими устройствах. Об этом заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов.

"Разработчики информационно-коммуникационных технологий <…> в своих устройствах, которые продают, допускают наличие вредных закладок, как в железе, так и программно-аппаратном обеспечении", - отметил он на мероприятии по итогам представительства Общественной палаты РФ в Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ). По его словам, "закладки" используются для "слежки, хищения данных и проведения компьютерных атак, зачастую без ведома обладателей этих устройств".

"В данном смысле компании-разработчики, а мы знаем, что в данном случае большая их часть находятся в развитых странах, то есть это США и их союзники, должны делать все для того, чтобы устройство, которое они продают на рынках других стран, его функционирование шло в соответствии с национальным законодательством той или иной страны", - заявил спецпредставитель президента.

"Когда возникает необходимость для обеспечения безопасности, компетентные ведомства каждого государства должны иметь все необходимые полномочия для того, чтобы <…> предотвращать использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях и тем более каких-либо политически мотивированных действий со стороны враждебно настроенных государств", - указал Люкманов. Он также отметил необходимость принятия "законов о приземлении" этих корпорации на территории стран и целесообразности регулирования деятельности таких юридических лиц национальными правительствами".

"Пока мы видим все чаще, что эти IT-гиганты зачастую отказываются выполнять законодательства той или иной страны, продвигают свои интересы", - подчеркнул высокопоставленный дипломат, добавив, что в России имеется "необходимая законодательная база и практика для противодействия подобным явлениям".