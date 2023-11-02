МИД РФ: Запад сопротивляется сотрудничеству на равных в сфере информбезопасности

Как отметили в ведомстве, западные страны используют собственные технологические преимущества для диктата

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Западные страны используют собственные технологические преимущества для диктата, сопротивляются сотрудничеству на равных с другими государствами по вопросам информационной безопасности. Об этом заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов.

"Западные страны противились и, собственно говоря, продолжают сопротивляться тому, чтобы на равных сотрудничать с другими государствами в этой сфере [информационной безопасности], пытаются использовать свои технологические преимущества для диктата и реализации собственных интересов", - отметил Люкманов на мероприятии по итогам представительства Общественной палаты РФ в Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ).

Дипломат сообщил, что по инициативе РФ в рамках ООН запущены две площадки, на которых, "несмотря на весьма тяжелую геополитическую обстановку, разрабатываются и консенсусно принимаются решения по обеспечению информационной безопасности".

Он указал, что в ООН в рамках рабочей группы открытого состава по вопросам безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий было принято решение о запуске реестра контактных пунктов, который призван обеспечить обратную связь между компетентными ведомствами, ответственными за вопросы информационной безопасности для того, чтобы противодействовать и нейтрализовывать последствия компьютерных атак.

"Другая площадка, которая также эффективно действует по инициативе РФ, - это специальный комитет ООН по разработке Всеобъемлющей конвенции по противодействию информационной преступности, - сообщил Люкманов. - Мы имеем необходимые полномочия, тактику действий, согласованную с союзниками и единомышленниками, с тем, чтобы отстоять выполнения мандата спецкомитета, который должен представить на 78-й сессии Генассамблеи ООН всеобъемлющий документ, который впервые в истории будет обеспечивать нормы и правила для эффективного правоохранительного сотрудничества, уголовного правосудия в сфере информационно-коммуникационных технологий".