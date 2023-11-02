В МИД РФ заявили об отсутствии просвета в диалоге с США по нормализации работы посольств

Замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что только идут консультации периодические по условиям пребывания

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Никакого просвета в диалоге между Россией и США по нормализации работы диппредставительств нет, какие-либо решения и договоренности отсутствуют. Об этом заявил журналистам статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, отвечая на вопрос ТАСС о том, ведутся ли контакты между Москвой и Вашингтоном по вопросам обеспечения функционирования дипмиссий.

"Нет, никакого просвета. [Контакты] не готовятся. Только идут консультации периодические по условиям пребывания, но пока никаких новых решений или договоренностей нет", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Поэтому про это особо и говорить нет смысла, - отметил Иванов. - Радоваться там нечему, по крайней мере".