Медведев: Польша своей поддержкой "кровавого киевского режима" углубляет украинский кризис

По словам замглавы Совбеза России, "оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения" между двумя странами

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Польша с начала СВО "соскочила с катушек", ее действия углубляют украинский кризис, а значение этой страны как регионального оппонента России возрастает, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты".

"Сразу после того, как Россия в феврале 2022 года начала специальную военную операцию на Украине, Польша стала одним из самых неистовых членов НАТО и ЕС, выступающих за всестороннюю поддержку кровавого киевского режима и жесткое противостояние с нашей страной. Варшава приложила и прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, в результате которого центр международной политики сегодня сместился в Восточную Европу", - написал политик.

Медведев добавил: "Буквально за несколько месяцев соскочившая с катушек Польша превратилась в прифронтовое государство, а его значение как регионального оппонента России значительно возросло".

По словам замглавы Совбеза, "оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения" между РФ и Польшей. Политик убежден, что эта русофобия надолго, если не навсегда, укоренилась в сознании польских элит и польского общества.

При этом, заметил он, активное участие Варшавы в том, "чтобы любой ценой удержать на плаву умирающий киевский режим, не объясняется лишь заскорузлой русофобией". "Используя украинский конфликт в качестве операции прикрытия, Польша продолжает свою вековую борьбу за одно из ведущих мест в Европе и системе коллективного Запада. Ее цель - в получении конкретных плодов своей агрессивной геополитической стратегии, даже ценой фатальных последствий для соседей Польши и даже для нее самой", - заключил Медведев.