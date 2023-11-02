Медведвев: Россия может инициировать международный трибунал в отношении Польши

Зампред Совбеза РФ пояснил, что "нынешняя Польша без зазрения совести пользуется принципами избирательной памяти"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия имеет полноценную юридическую возможность инициировать международный трибунал в отношении преступлений, совершенных Польшей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье для "Российской газеты".

Он пояснил, что "нынешняя Польша без зазрения совести пользуется принципами избирательной памяти". "А значит, у нашей страны есть полноценная юридическая возможность обратиться в международные инстанции для проведения расследования в отношении польского государства", - подчеркнул Медведев.

"И даже созвать трибунал ad hoc, который установил бы состав преступлений, совершенных прежними польскими режимами, и в который можно представить доказательственную базу. Результатом его работы могло бы стать осуждение их злодеяний и выплата компенсации родственникам жертв", - указал он.