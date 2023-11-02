Эксперт: нынешняя администрация США не пойдет на ядерные испытания

Директор НИИ мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Федор Войтоловский также назвал "инсинуациями" публикации в прессе США о докритических испытаниях РФ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом не пойдет на проведение ядерных испытаний. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Федор Войтоловский.

"Нынешняя администрация явно этого делать не собирается. Если к власти придут республиканцы, у них более жесткая позиция, так как американцы проводят модернизацию стратегической ядерной триады, там большой план и существенные бюджеты собираются, то можно ожидать, что в случае их прихода и учитывая то, что полигоны приведены в состояние готовности, может быть, произойдет в качестве эскалационной меры проведение испытаний. Но это тоже достаточно сомнительно", - сказал он.

Эксперт отметил, что недавно США проводили испытания на полигоне в Неваде, но их нельзя назвать ядерными. "Это докритические испытания, нацеленные на отработку не столько моментов, связанных с действием боезаряда, сколько с отработкой технологий сейсмодатчиков, которые должны улавливать малейшие колебания", - подчеркнул аналитик.

Войтоловский также назвал "инсинуациями" публикации в прессе США о докритических испытаниях РФ. "Спекуляции в прессе США о том, что РФ проводит так называемые докритические ядерные испытания без цепной ядерной реакции, строго говоря, это - инсинуации, потому что это взрывы не боезарядов, не ядерных боезарядов, это обычные химические взрывы, которые проводят для отработки определенных технологических моментов", - сказал он.

Аналитик выразил уверенность, что Россия не пойдет первой на проведение ядерных испытаний. "Нет никаких предпосылок для того, чтобы Россия начала ядерные испытания первой. Если США пойдут на проведение полноценных ядерных испытаний, то РФ вынуждена будет пойти на симметричные меры. Президент РФ обозначил позицию четко - первыми мы ядерные испытания проводить не будем", - добавил он.

"Я могу сказать, что мы просто привели позицию ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - прим. ТАСС) в симметричную с США, так как Соединенные Штаты подписали его, но не ратифицировали. РФ в свое время подписала и ратифицировала. При этом хочу обратить внимание, что и РФ, и США еще до договора объявили мораторий, он соблюдался, ядерных испытаний они не проводят", - резюмировал Войтоловский.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ.