Медведев предложил Польше вернуть Германии земли, полученные в качестве компенсации

По словам зампреда СБ РФ, Берлин от этих территорий точно не откажется

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил Польше вернуть "пострадавшей" Германии земли на Западе, которые страна получила в качестве компенсации при посредничестве СССР и "диктатора" Иосифа Сталина. По мнению зампреда СБ РФ, Берлин от этих территорий точно не откажется. Такое мнение Медведев высказал в своей статье для "Российской газеты".

Он напомнил сказанные на оперативном совещании СБ РФ слова президента Владимира Путина, который назвал западные территории нынешней Польши "подарком Сталина полякам": "Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии".

"Польский премьер [Матеуш Моравецкий] в ответ назвал Сталина "военным преступником", якобы повинным в гибели "сотен тысяч поляков", добавив, что "историческая правда не обсуждается". В таком случае, если передача земель - это безнравственный подарок диктатора, пусть вернут эти земли "пострадавшей" Германии, которая явно от них не откажется", - предложил Медведев.

В своей статье Медведев сделал акцент на том, что антисоветский курс межвоенной Польши определил позицию Советского Союза по польскому вопросу во время Второй мировой войны и после ее окончания. "Кремль логично поставил перед собой задачу создать на западной границе предсказуемое и дружественно настроенное государство. Оно формировалось без участия поляков, лидерами "Большой тройки", победителями во Второй мировой войне. И совершенно очевидно, что послевоенная польская государственность не смогла бы возродиться без участия СССР", - написал он.

"Об этом там сейчас предпочитают не вспоминать, но именно благодаря воле Советского Союза компенсацию за Западную Украину, Западную Белоруссию и Вильно Польша получила за счет побежденной Германии. Под контроль варшавских властей перешли исторически населенные поляками земли Восточной Пруссии вплоть до рек Одер и Нейсе", - добавил он, с сожалением заметив, что благодарности за такие решения ждать не следует.