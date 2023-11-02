Медведев пригрозил Польше зеркальным ответом на требования о выплате репараций

По словам зампреда Совбеза, "квинтэссенцией исторической польской паранойи стала идея ее руководства о компенсации со стороны России за некие "угнетения"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что Россия может зеркально ответить Польше в случае требований репараций. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье для "Российской газеты".

По словам Медведева, "квинтэссенцией исторической польской паранойи стала идея ее руководства о компенсации со стороны России за некие "угнетения". Так, отметил он, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик "мечтает о том, что после получения желанных Варшавой репараций с Германии размером чуть ли не в триллион евро, можно будет запросить аналогичную, а то и большую сумму с Москвы".

"Что же, наша страна вполне может ответить зеркально. Список исторических счетов, за которые поляки должны заплатить, достаточно обширен", - указал зампред.

Он напомнил, что СССР направлял Польше средства "на послевоенное восстановление хозяйства" и безвозмездные кредиты "на создание отраслей экономики". "Но одними деньгами дело не исчерпывается", - подчеркнул зампред Совбеза. Так, по его словам, Россия никогда не забудет о варварском уничтожении в 1924-1926 годах крупнейшего православного храма межвоенной Польши - Александро-Невского собора в Варшаве. Он отметил, что впоследствии мраморные плиты этого храма были использовании при оформлении зданий в Варшаве, а яшмовые колонны были перевезены в усыпальницу бывшего польского лидера Юзефа Пилудского.

"Иначе как актом государственного мародерства это назвать нельзя. Во имя ненависти к России поляки сровняли с землей и многие другие православные храмы на территории всей страны, - указал Медведев. - Даже фашистские захватчики не вели себя так одиозно с храмовыми постройками в СССР".

Он также отметил, что "поляки давно позабыли об убийстве мятежниками в ходе восстания 1830-1831 годов шести генералов и полковника армии Царства Польского за отказ нарушить присягу" российскому императору Николаю II. Медведев указал, что "Памятник семи генералам" простоял в Варшаве более 70 лет, и после падения Российской империи польская сторона его уничтожила. "Но у нас есть все возможности напомнить им о героях нашей страны. Подумать над восстановлением монумента, который можно было бы установить, например, перед посольством Польши в Москве", - подытожил зампред.