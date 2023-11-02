Медведев: помощь Киеву и отказ от энергоносителей РФ будут ухудшать положение дел Польши

По словам зампреда Совбеза, история не дает никаких гарантий, что Польша "выйдет победителем из конфликта, который разожгла собственными силами"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Поддержка киевского режима и отказ от российских энергоносителей будут ухудшать положение дел в Польше, которая и так является "историческим лузером", заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты".

"Будем справедливы: несмотря на весь геополитический азарт, Польша по-прежнему остается этаким "историческим лузером". Государством "на заднем дворе", которое в своем развитии серьезно отстает от ведущих западноевропейских стран. Ему не удается выйти из матрицы "вечно догоняющего развития", избавиться от унизительных черт, присущих государствам-лимитрофам", - написал Медведев.

Кроме того, подчеркнул он, "значительный приток украинских беженцев и опрометчивый отказ от российских энергоносителей будут и дальше ухудшать его [польского государства] социально-экономическое положение, больно бить по карману миллионов рядовых поляков".

Однако, продолжил Медведев, хорошо это понимая, польское руководство в очередной раз "прибегло к испытанному лекарству, отвлекающему общество от текущих проблем и вдохновляющему его на мифические свершения". "Это лекарство - опасная смесь из местечкового национализма и непримиримой русофобии. Ничего нового польские элиты для маскировки неполноценности своей страны, ее неизжитых исторических обид придумать не могут, да и не хотят. Будущее государственности Польши вновь бездумно бросается на алтарь политических манипуляций", - пояснил замглавы СБ.

В связи с этим он подчеркнул, что история не дает никаких гарантий, что Польша "выйдет победителем из конфликта, который разожгла собственными силами". "Особенно если снова решится пойти в поход против России", - заключил Медведев.