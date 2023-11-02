Медведев: мания величия Польши является следствием ее ухода из большой России

Замглавы Совбеза РФ обратил внимание, что именно Варшава стала главным инициатором военных действий в 1919 году против Красной армии на литовско-белорусском пограничье

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Политическая мания величия современной Польши является следствием ее ухода из большой России в начале ХХ века. Такое мнение высказал замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своей статье для "Российской газеты".

"Мегаломания Польши и навязчивый комплекс неудачника - следствие ее ухода из большой России", - написал политик.

В статье Медведев привел подробный обзор исторических фактов, подтверждающих его точку зрения. В частности, он напомнил о том, что "фантомные боли о былом величии и несостоявшейся империи" спровоцировали безуспешные восстания поляков в 1830-1831 годах и 1863-1864 годах. Несмотря на их провал, на рубеже XIX-XX веков в польских политических кругах стали распространяться идеи возрождения Речи Посполитой в формате "от моря до моря" (от Балтийского до Черного).

По мнению российского политика, после ноября 1918 года, когда в результате Первой мировой войны и распада Российской империи возникло суверенное польское государство - Вторая Речь Посполитая, у стран был шанс начать отношения друг с другом с чистого листа, так как советское правительство сразу же после своего образования стало последовательно выступать за предоставление Польше независимости.

"Польские же власти с момента восстановления государственности в ноябре 1918 года взяли однозначный курс на конфронтацию с Россией, кто бы ни стоял там у власти", - констатировал Медведев, особо отметив, что пришедший к власти Юзеф Пилсудский главным врагом назначил именно Россию и твердо ориентировался на военное ослабление восточного соседа, стремясь максимально отодвинуть его границы и прихватить "восточные кресы" - белорусские, украинские и литовские земли, до конца XVIII века входившие в состав Речи Посполитой.

Замглавы Совбеза РФ обратил внимание, что именно Варшава стала главным инициатором военных действий в 1919 году против Красной армии на литовско-белорусском пограничье. "Мирные инициативы советской стороны рассматривались Пилсудским как проявление слабости или считались тактическими дипломатическими маневрами, не заслуживавшими доверия", - отметил он. При этом политик сделал акцент на том, что сегодняшний коллективный Запад уже тогда любезно предоставил Польше помощь в создании хорошо оснащенной и вооруженной боеспособной регулярной армии из 740 тыс. человек, "которая была идеологически обработана в духе оголтелого польского шовинизма". План польского наступления против Красной армии в 1920 году также был разработан французскими военными советниками.

"Ценой огромных усилий Красная армия к концу июля 1920 года освободила Белоруссию и Украину, выйдя к этническим границам Польши. Польско-украинское наступление на Киев едва не обернулось для поляков очередной потерей их государственности. В августе Красная армия подошла к Варшаве, но спастись Польше и совершить "чудо на Висле" помог известный французский генерал Максим Вейган. Подписанный 18 марта 1921 года Рижский мир оставлял за Варшавой обширные территории Западной Украины и Западной Белоруссии", - напомнил Медведев.

Советская дипломатия и противодействие Варшавы

Замглавы СБ РФ отметил, что и после окончания польско-советской войны отношения между Варшавой и Москвой складывались трудно: советская дипломатия постоянно предпринимала усилия по их оздоровлению, однако она всегда наталкивалась на противодействие и в лучшем случае сдержанность поляков, а то и на откровенную враждебность. Среди откровенно недружественных проявлений Медведев назвал объявленное расчленение СССР путем поддержки националистических движений "нерусских народов" и в перспективе польский контроль над частью оторванных вследствие распада Союза окраин. Политик также обратил внимание на то, что впоследствии "роль Прометея" была перехвачена у Польши нацистской Германией, а в годы холодной войны - спецслужбами США.