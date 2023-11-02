2 ноября, 15:07

Медведев предложил не допускать польские власти к памятнику в Катыни

Зампред Совбеза РФ отметил, что Варшава "не понесла никакой ответственности за бесчеловечное обращение с тысячами пленных красноармейцев польско-советской войны"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил не допускать к памятнику в Катыни польские власти из-за их "омерзительного поведения".

В своей статье для "Российской газеты" он отметил, что Варшава "не понесла никакой ответственности за бесчеловечное обращение с тысячами пленных красноармейцев польско-советской войны". В свою очередь Россия, напомнил он, еще в 1990-х годах признала ответственность властей за гибель польских офицеров в Катыни.

"Кстати, с учетом омерзительного поведения польской элиты и польских властей стоит подумать над тем, чтобы никогда не допускать их представителей к этому печальному месту. Они того не достойны", - подчеркнул Медведев.

В 1940 году в Катыни были убиты 4 тыс. пленных польских офицеров, оказавшихся в СССР после начала Второй мировой войны. Здесь же хоронили советских граждан, расстрелянных в ходе политических репрессий, и военнопленных, убитых немцами в 1943 году. 28 июля 2000 года на месте был открыт мемориал. С 2012 года он является филиалом Государственного центрального музея современной истории России. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПольша
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