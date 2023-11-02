Медведев считает, что мир должен осудить юдофобию и русофобию Польши

Зампредседателя СБ РФ считает, что "продвигаемый сегодня тезис об исключительной роли Польши в ЕС и особенно в Восточной Европе является отголоском прежнего мессианского учения об особой цивилизаторской миссии поляков"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Польшу в "звериной юдофобии" и "зоологической русофобии". Он уверен, что международное сообщество должно осудить подобные проявления в этой стране.

"Хотя поляки делают все, чтобы их причастность к "окончательному решению еврейского вопроса", включая активное участие в погромах и солидарность с гитлеровцами, исчезла из внешнего общественного дискурса, антисемитизм сохранился в качестве их глубинного национального идентификатора", - написал Медведев в статье в "Российской газете". По его мнению, антисемитизм, "как и русофобия, в известном смысле действительно проникает в души поляков с молоком матери". "Правда, сейчас в Польше русофобом быть куда практичнее: можно получить гораздо больше политических и имущественных дивидендов", - заметил зампред СБ РФ.

"Однако факт остается фактом - звериная польская юдофобия и зоологическая русофобия - явления одного порядка и должны быть осуждены мировым сообществом на всех уровнях", - указал Медведев.

На его взгляд, "продвигаемый сегодня тезис об исключительной роли Польши в ЕС и особенно в Восточной Европе является отголоском прежнего мессианского учения об особой цивилизаторской миссии поляков". "Отсюда же проистекает и махровый польский антисемитизм, насчитывающий не одно столетие", - полагает зампред СБ РФ. Для примера он привел болезненную реакцию Варшавы на дискуссии вокруг роли этнических поляков в Холокосте.

"После того как в начале 2000-х годов стало невозможно замалчивать постыдное прошлое, польские власти начали формировать образ Польши, дружественной иудеям на протяжении веков", - обратил внимание Медведев. Он пояснил, что "эта вынужденная "индульгенция толерантности" во многом объясняется вступлением страны в Евросоюз". "Иные точки зрения, которые указывают на исторический польский антисемитизм, у тамошних политиков и экспертов вызывают дикую истерику", - отметил заместитель председателя Совбеза РФ.