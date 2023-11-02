Медведев заявил, что вхождение в состав царской России было в интересах украинского народа

Зампред Совбеза РФ отметил, что интеграция в общее государственное пространство являлась не только результатом политических и дипломатических решений, она проходила на основе общей веры, культурных традиций и языковой близости

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Воссоединение части украинских и белорусских земель в рамках Российской империи соответствовало интересам этих народов, существенную выгоду присоединение к России принесло украинской казацкой элите. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты".

"Воссоединение большинства украинских и всех белорусских земель в рамках Российской империи объективно соответствовало интересам украинского и белорусского народов", - написал политик. Он подчеркнул, что интеграция в общее государственное пространство являлась не только результатом политических и дипломатических решений, она проходила на основе общей веры, культурных традиций и языковой близости.

Кроме того, "существенную выгоду присоединение к России принесло украинской казацкой элите", отметил зампред СБ РФ. По его словам, она "получила огромные земельные владения и возможность активного участия в государственных делах - достаточно вспомнить [дворянский род] Разумовских, Кочубеев, канцлера Российской империи Александра Безбородко, фельдмаршалов Александра Барятинского и Ивана Паскевича". "Их головокружительная карьера была бы категорически невозможна для православных жителей украинских земель в Речи Посполитой", - заметил Медведев.

В 1654 году собрание представителей украинского народа (Переяславская рада) приняло решение о переходе подконтрольных Гетманщине территорий под протекторат Московского царства на правах автономии. После русско-польской войны 1654-1667 годов вся Левобережная Украина отошла к России. К концу XVIII века после многочисленных войн и трех разделов Речи Посполитой почти вся территория Украины, за исключением Галиции, Закарпатья и Буковины, вошла в состав Российской империи.