Медведев заявил, что курс Варшавы опасен для самой Польши и ее государственности

Зампред СБ РФ считает, что эта страна все еще ждет удобного момента, чтобы снова залить кровью Восточную Европу ради достижения собственных целей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Польша при нынешней политике рискует своей безопасностью и потерей государственности, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Нынешняя русофобская ревизионистская политика Польши не дает повода для оптимизма. Эта страна все еще ждет удобного момента, чтобы снова залить кровью Восточную Европу ради достижения собственных целей", - написал Медведев в статье "Польша: мегаломания, комплекс неполноценности и фантомные боли несостоявшейся империи. Россия и Польша: заметки к 4 ноября". Материал опубликован в "Российской газете". Однако, по мнению зампреда СБ РФ, "приверженность руководства Польши зловонным идейным установкам Духинского (Франтишек Духинский - польский этнограф, выдвинувший в ХIХ веке теорию о якобы "неславянском" происхождении великорусской народности - прим. ТАСС) и грязному политическому наследию [Юзефа] Пилсудского (руководитель Польши с 1918 по 1922 год, в дальнейшем также занимавший руководящие должности - прим. ТАСС) несет значительную угрозу и ее собственной национальной безопасности".

"Стоит предупредить наших вечных польских "друзей": националистическая мегаломания, упоение былым величием и сладостные мечты о новом региональном лидерстве крайне опасны для них самих", - уверен Медведев. Он констатировал, что "история уже не раз выносила зарвавшимся полякам беспощадный вердикт: какими бы амбициозными ни были реваншистские планы, их крушение может потянуть за собой гибель всей польской государственности".

"А те, кто еще вчера казался надежным союзником, в любой удобный момент используют ослабевшую страну лишь в своих узкокорыстных интересах. Продадут и предадут ее", - дал прогноз зампред СБ РФ. "И это будет точно не Россия, с которой ее беспокойный западный сосед безуспешно пытается бороться несколько столетий", - уточнил он. Медведев напомнил, что "попытки вернуть себе статус крупной восточноевропейской державы, апеллируя к обостренному национальному самосознанию, часто обходились Польше очень дорого". На его взгляд, "отсюда проистекает и оборотная сторона польской мегаломании - "комплекс лузера", который время от времени обостряется и погружает польский истеблишмент в буйную истерику".

"К величайшему сожалению, скудоумные варшавские wladze i panowie (власти и паны - прим. ТАСС) никак не хотят выучить уроки собственной истории. А ведь она уже в недалеком будущем способна отомстить им по полной программе, продемонстрировав польским элитам свою зловещую цикличность", - подчеркнул заместитель председателя СБ РФ.

"Будем ли мы тогда грустить о крахе современной польской государственности? Не надо лукавить. Ответ может быть только один: безусловно, нет!" - резюмировал Медведев.