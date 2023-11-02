Медведев заявил, что отношения России и Польши всегда были непростыми

Еще с XVI века поляки начали пугать Европу мифами о дикой и агрессивной России, отметил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Русско-польские отношения никогда не были простыми, еще с XVI века поляки начали пугать Европу мифами о дикой и агрессивной России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты".

"Наши отношения с Польшей никогда не были простыми и безоблачными. <…> Еще в XVI веке во времена Ивана Грозного поляки начали пугать Западную Европу пропагандистскими листками на латыни с хорошо известной и сегодня мифологией о "дикой" и "агрессивной" России", - написал политик.

По его словам, "если сравнить эти тексты 450-летней давности с нынешними выступлениями польских президента и премьера, обнаружится много сходства".

При этом, по мнению Медведева, пропаганда далеко не всегда была главным средством борьбы в арсенале поляков. Так, "за 11 веков своей истории Польша часто предпочитала решать проблемы с соседями военно-силовыми методами, такими, например, как варварское поведение поляков в Москве и Кремле в Смутное время в начале XVII века", отметил зампред СБ РФ. Он обратил внимание на то, что с 960 по 1795 гг. поляки приняли участие примерно в 247 международных конфликтах - "то есть воевать им приходилось приблизительно раз в 3 года". Эту динамику, как указал Медведев, Польша сохранила и в межвоенный период 1918-1939 гг., "оказавшись вовлеченной в как минимум семь вооруженных противостояний на своих границах".

Таким образом, "несмотря на внешнюю приверженность "просвещенным" европейским ценностям, польское общество воспринимало восточную экспансивную политику как нормальную и даже похвальную", заключил зампред Совбеза РФ.