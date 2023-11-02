Медведев: Польша развернула острие своего национализма против России еще в XIX веке

Начиная с XVI века "польская шляхта, которая составляла численное меньшинство, считала высокородных поляков-дворян отдельной уникальной нацией", отметил зампред СБ РФ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Польский национализм по отношению к России проявился еще в начале XIX века, когда часть территорий Великого герцогства Варшавского по итогам Наполеоновских войн вошла в состав Российской империи. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты".

"Именно против России польское общество, не перестававшее мечтать о возвращении утраченных земель [которые в 1815 году вошли в состав Российской империи], развернуло острие своего национализма", - написал политик.

"И дело не только в том, что после поражения Наполеона, на завоевания которого поляки возлагали большие надежды, они утратили государственность. Да, почти на столетие исчезли прежние границы, разделявшие русских и поляков, в том числе этнические (с 1815 по 1918 годы Царство Польское находилось в составе Российской империи - прим. ТАСС). Но продолжали существовать непреодолимые барьеры, которые объяснялись глубинными историческими процессами", - отметил Медведев.

По его словам, еще начиная с XVI века "польская шляхта, которая составляла численное меньшинство, считала высокородных поляков-дворян отдельной уникальной нацией". "Она якобы происходила от древнего народа сарматов и отличалась от "простолюдинов-славян" и литовцев. Этот миф глубоко укоренился в польском национальном сознании и стал основой для польского мессианства середины XIX века", - написал зампред СБ РФ, заключив, что "идея славянского единства остро противоречила чувству исключительности и превосходства, которое продолжало терзать польскую нацию".