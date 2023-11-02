МИД РФ прокомментировал атаку украинских беспилотников на Энергодар

Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала осуществлять ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС через российскую территорию из-за угроз со стороны Украины

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Атака Киева беспилотниками на Энергодар нарушила принципы ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

"2 ноября во время плановой ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС Украина в очередной раз нарушила "режим тишины" и предприняла массированную атаку беспилотников на расположенный вблизи станции город Энергодар, где проживают ее сотрудники и члены их семей. Два БПЛА попали в здание гостиницы "Энергодар", - указала дипломат. - Киев продолжает "играть с огнем", осуществляет преступные и безответственные провокации, грубо нарушает провозглашенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси так называемые пять принципов по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС".

"В создавшихся условиях призываем руководство агентства воспользоваться ранее выдвинутым российским предложением осуществлять ротацию на этой станции исключительно через территорию Российской Федерации, не ставя под угрозу жизни и здоровье россиян, в том числе обеспечивающих безопасность специалистов МАГАТЭ", - добавила Захарова.

Ранее советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа высказал ТАСС мнение о том, что Украина, нанося удары по городу Энергодару, где находится Запорожская АЭС, демонстрирует безразличие к нормам международного права и мнению Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

За последние несколько месяцев Энергодар неоднократно подвергался атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотников. Так, 9 августа российские силы перехватили украинский беспилотник, который двигался в направлении атомной станции, а 23 августа ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому. 10 октября в результате удара БПЛА по подстанции "Водозабор" был поврежден трансформатор, Энергодар на несколько часов остался без воды. На следующий день глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал удар ВСУ попранием всех принципов безопасности МАГАТЭ, поскольку атаки на городскую инфраструктуру и запугивание людей влияют на состоянии персонала станции.

Запорожская АЭС включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине объект был взят под контроль российскими силами.