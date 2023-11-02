В СФ заявили, что соглашения с Арменией для обхода Римского статута не будет

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что Россия не признает МУС, поэтому обсуждений не будет

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия не будет заключать с Арменией соглашение, касающееся Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя предложение властей Армении о подписании межгосударственного соглашения, которое позволит обойти требования Римского статута.

"Я думаю, что никакого дополнительного соглашения между нами и Арменией касательно МУС не будет. Мы вообще не признаем эту структуру. С какой стати мы должны обсуждать какое-то новое соглашение по этой проблематике?" - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

"И если мы хотим и дальше жить в мире, в добрососедстве, оказывать друг другу помощь и взаимную поддержку, я думаю, что наши армянские коллеги рано или поздно должны отозвать будут свое решение присоединиться к Римскому статуту", - добавил Джабаров.

Парламент Армении 3 октября проголосовал за ратификацию Римского статута МУС. За это решение проголосовали 60 депутатов, против - 20. Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею", которые бойкотировали обсуждение вопроса, вернулись в зал заседаний и проголосовали против. Они отметили, что принятие документа не имеет ничего общего с интересами Армении и преследует геополитические цели.

В Москве присоединение Армении к Римскому статуту назвали абсолютно недружественным шагом. Как заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, МУС, издавший некоторое время назад ордера на арест представителей высшего российского руководства, не имеет ничего общего с правосудием, это политизированная прозападная структура, выполняющая заказы по уголовному преследованию неугодных западу фигур. При этом Галузин подчеркнул, что эти ордера "абсолютно юридически ничтожны".

В свою очередь Пашинян заявил, что Ереван не меняет внешнеполитического вектора. Он отметил, что вопрос ратификации Римского статута никак не направлен против России и был запущен до выдачи МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина. По его словам, Римский статут предоставляет возможность регулирования отношений с отдельными странами на двусторонней основе.