Захарова: создание справедливого миропорядка нельзя начинать с "убийства надежд"

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала ситуацию с призывом Израиля к палестинцам покинуть северную часть сектора Газа

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала не неприемлемость начала строительства справедливого мирового порядка с "убийства надежд", говоря о ситуации с призывом Израиля к палестинцам покинуть северную часть сектора Газа.

Дипломат напомнила о случае с кораблем "Теодор Херцл" "с беженцами-евреями (нелегальными иммигрантами), захваченными британскими мандатными властями на пути в Палестину и сопровожденный в порт Хайфы в апреле 1947 года". "На баннере написано: "Немцы уничтожили наши семьи и дома - не убивайте наши надежды", - написала она в Telegram-канале, сопроводив публикацию фотографией с кораблем.

Захарова отметила, что Великобритания применила "огнестрельное оружие, поднявшись на борт: несколько человек было убиты, многие ранены". "В итоге пассажиров корабля провели через фильтрационные мероприятия и депортировали в организованные Лондоном концентрационные лагеря на Кипре. По различным оценкам, через эти лагеря прошли до от 50 до 70 тыс. человек. Большинство из них в итоге все же перебрались на территорию созданного в мае 1948 года Израиля и там осели", - добавила она.

"Сегодня сотням тысяч палестинцев предложено "сесть на корабль" и покинуть родные земли, потому что "их семьи и дома могут быть уничтожены". "Если мы все выбираем более справедливый мировой порядок, его строительство нельзя начинать с убийства надежд", - подчеркнула официальный представитель МИД России.