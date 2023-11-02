Новым министром внутренних дел Чечни назначили Аслана Ирасханова

На пост первого заместителя министра внутренних дел республики представили Дени Айдамирова

ГРОЗНЫЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Новым министром внутренних дел Чеченской Республики назначили Аслана Ирасханова, который ранее был заместителем руководителя ведомства. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров по итогам совещания в Грозном.

"С большим удовольствием поздравил генерал-майора полиции Аслана Ирасханова с назначением на пост министра внутренних дел. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Аслан Салманович действительно заслужил назначение на такую ответственную должность", - написал он.

По словам главы Чечни, на пост первого заместителя регионального министра внутренних дел представлен Дени Айдамиров.

"На ранее занимаемую им должность начальника управления МВД России по Грозному представлен Гайрбек Делимханов, возглавлявший до этого ОМВД России по Шатойскому району", - рассказал Кадыров.

Ранее Министерство внутренних дел по Чеченской Республике возглавлял Руслан Алханов. В сентябре его назначили на должность заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.