Песков рассказал, что рабочие мероприятия у Путина могут длиться до часу-двух ночи

По словам пресс-секретаря президента России, большая часть графика главы государства не носит публичный характер

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Рабочий график президента РФ Владимира Путина достаточно напряженный, но большая его часть не носит публичный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.

"Достаточно напряженный график у президента, потому что то, что вы наблюдаете - это открытая его часть, но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему мероприятия президента в последние дни начинались достаточно поздно.

"Иногда может и до часу, до двух часов ночи длиться", - пояснил Песков.

По его словам, в графике президента "огромное количество встреч, внутренние совещания, беседы, телефонные звонки, документы", и это происходит большую часть рабочего дня.

Песков также рассказал, как глава государства готовится к крупным совещаниям: "Зачастую перед важными совещаниями, как по экономике, президент и встречи отдельные проводит, перезванивается с участниками, согласовывает какие-то позиции - это требует времени. Поэтому так, совсем в ночи начиналось".