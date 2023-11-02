2 ноября, 17:26,
обновлено 2 ноября, 17:41

Песков рассказал, что рабочие мероприятия у Путина могут длиться до часу-двух ночи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сергей Карпухин/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Карпухин/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента России, большая часть графика главы государства не носит публичный характер

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Рабочий график президента РФ Владимира Путина достаточно напряженный, но большая его часть не носит публичный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.

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"Достаточно напряженный график у президента, потому что то, что вы наблюдаете - это открытая его часть, но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему мероприятия президента в последние дни начинались достаточно поздно.

"Иногда может и до часу, до двух часов ночи длиться", - пояснил Песков.

По его словам, в графике президента "огромное количество встреч, внутренние совещания, беседы, телефонные звонки, документы", и это происходит большую часть рабочего дня.

Песков также рассказал, как глава государства готовится к крупным совещаниям: "Зачастую перед важными совещаниями, как по экономике, президент и встречи отдельные проводит, перезванивается с участниками, согласовывает какие-то позиции - это требует времени. Поэтому так, совсем в ночи начиналось". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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