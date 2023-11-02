Небензя: Запад целенаправленно заводит в тупик постконфликтное урегулирование в БиГ

Постпред РФ при ООН констатировал, что западные участники примирения в стране взяли курс на разрушение Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Западные страны целенаправленно заводят в тупик постконфликтное урегулирование в Боснии и Герцеговине. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации.

"Развитие ситуации в Боснии и Герцеговине вызывает у нас растущую тревогу. Внутриполитический кризис в стране носит уже перманентный характер. Межэтнические противоречия не только не сглаживаются, но и обостряются и приобретают новые формы. Постконфликтное урегулирование в Боснии и Герцеговине, для обсуждения которого дважды в год собирается Совет Безопасности ООН, заведено в тупик целенаправленными усилиями западного сообщества, преследующего в регионе свои узкокорыстные геополитические интересы", - сказал он.

Дипломат констатировал, что западные участники примирения в стране взяли курс на разрушение Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение - прим. ТАСС). "Под угрозой оказались стержневые, фундаментальные принципы Дейтона - равноправие трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями. Вместо них народам Боснии и Герцеговины пытаются навязать западные установки по централизации и унитаризации государства по лукавой формуле так называемого гражданского общества, - отметил Небензя. В качестве еще одного элемента дестабилизации он выделил "навязчивое стремление западных стран подменить Дейтон пресловутой евроатлантической интеграцией и загнать страну в НАТО вопреки желанию ее народов".

"Со всей ответственностью предупреждаем о чрезвычайной опасности такой линии, направленной на подрыв основ боснийско-герцеговинской государственности, на которых зиждутся безопасность и стабильность в стране. Напоминаем, что именно тонко настроенная система учета интересов трех народов и двух энтитетов принесла Боснии и Герцеговине мир в 1995 году и позволяет поддерживать его на протяжении всего последующего периода. Ее уничтожение будет иметь катастрофические последствия", - подчеркнул российский постпред.

Он призвал СБ ООН перестать игнорировать тот факт, что "на его глазах Босния и Герцеговина фактически превратилась в колониальное образование, которым открыто манипулируют Вашингтон, Лондон и Брюссель". "Не может быть сомнений в том, что будущее народов страны находится исключительно в их собственных руках. Ключ к решению всех проблем в равноправном внутриполитическом диалоге в соответствии с принципами Дейтона, которые как никогда актуальны и заслуживают всесторонней поддержки Совета Безопасности ООН", - заключил Небензя.